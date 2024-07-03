Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Євро-2024: результати матчів 2 липня

Євро-2024: результати матчів 2 липня

3 липня, 2024 середа
06:55
Футбол Збірна Нідерландів, Євро-2024

У вівторок, 2 липня, у 1/8 фіналу Євро-2024 Нідерланди розбили Румунію, а Туреччина перемогла Австрію

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 

1/8 фіналу

2 липня

Румунія - Нідерланди 0:3

Голи: Гапко, 20, Мален, 83, 90+3

Австрія - Туреччина 1:2

Голи: Грегоріч, 66 - Демірал, 1, 59

Розклад чвертьфіналів Євро-2024

1/4 фіналу

5 липня

19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт)

22:00. Португалія – Франція (Гамбург)

6 липня

19:00. Англія - Швейцарія (Дюссельдорф) 

22:00. Нідерланди – Туреччина (Берлін)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф. 

Теги:
Спорт
Євро-2024
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
1 липня, 2024 понедiлок
В окупованому Севастополі 810-та бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
доллар, валюта
1 липня, 2024 понедiлок
Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
07:19
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 57 артсистем і 1180 військових армії РФ
07:13
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном
06:41
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія завела до місць базування ракетоносії у Чорному та Азовському морях
06:29
Путін 3 линя прибув до Астани
Путін прибув до Астани, де візьме участь у саміті ШОС
06:19
Держдеп США
"Насправді є одне рішення": Держдеп США відреагував на пропозицію Орбана Зеленському
06:18
санкції проти Ірану
Кандидат в президенти Ірану заявив, що в разі перемоги працюватиме над зняттям санкцій Заходу
05:51
Ніколас Мадуро
Мадуро заявив, що Венесуела відновить переговори зі США щодо санкцій
05:48
Франція
Вибори у Франції: 200 кандидатів знялись з перегонів, щоб спробувати не допустити перемоги партії Ле Пен
04:36
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безпілотних катерів: там знаходиться військово-морська база РФ
03:46
прапор Білорусі
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
03:04
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб: "Один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня зупинив би війну в Україні"
02:46
КНДР, Північна Корея
ЄС закликав КНДР припинити запуски балістичних ракет і поставки зброї в РФ
02:26
ракета ATACMS
США знімуть усі обмеження із ЗСУ на використання далекобійної зброї, ​​якщо РФ спробує розширити фронт, - Держдеп
02:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китай розробляє копію іранського безпілотника Shahed-136 для постачання в Росію, - Bloomberg
01:32
Джозеф Байден
"Все ще може обіймати посаду та балотуватися": Білий дім прокоментував чутки про хворобу Байдена
00:41
Дональд Трамп
Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки
00:35
збірна Німеччини, Євро-2024
Визначилися усі чвертьфінальні пари Євро-2024
00:31
Джо Байден
Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів
00:24
Дональд Трамп
Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico
00:19
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
2 липня
23:59
На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку
23:53
Меріх Демірал та Крістоф Баумгартнер (ліворуч), Австрія - Туреччина, Євро-2024
Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
23:35
Олександр Сирський
Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
23:09
Дарина Снігур
Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні
23:00
Пожежа у ЖК "Республіка", Київ
У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"
22:37
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Орбан під час зустрічі із Зеленським поспілкувався з Ребровим та прокоментував виступ України на Євро-2024
22:20
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
За Аргентину на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу з футболу
21:49
застосунок Дія
У "Дії" українці згенерували понад 200 тис. посвідчень ветерана
21:47
Ексклюзив
відключення електроенергії
Центр досліджень енергетики порадив, як у багатоквартирних будинках підготуватися до зими в умовах відключень електроенергії
21:27
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
"Злочинний київський режим - це ідейні спадкоємці нацистів і фашистів": антиукраїнські наративи у росмедіа за 2 липня
21:22
Петер Сіярто
Сіярто провів телефонну розмову з Лавровим, поки Орбан був у Києві
21:14
Токмак
Змушували будувати фортифікації для армії РФ: повідомлено про підозру 4 колаборантам з окупаційної поліції Токмака
21:01
Литва прапор
Литва надіслала ноту протесту Росії через порушення повітряного простору
20:53
Коді Гакпо (праворуч), Румунія - Нідерланди, Євро-2024
Нідерланди розтрощили Румунію та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024
20:42
Оновлено
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
"Забороняємо проїзд назад": Синєгубов розповів про евакуацію із Харківщини
20:35
Ексклюзив
приватизація
Голова Фонду держмайна повідомив, які об'єкти підготували для "великої приватизації"
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики
20:25
Абітурієнти з ТОТ у 2024 році проходитимуть співбесіди з трьох предметів для вступу до вишу
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Трикутний мир. При чім тут Орбан?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV