Євро-2024: результати матчів 6 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

У півфіналі 10 липня зустрінуться Нідерланди та Англія, цей матч пройде у Дортмунді. В іншому півфіналі 9 липня зіграють Іспанія та Франція.

Євро-2024

1/4 фіналу

6 липня

Англія – Швейцарія 1:1 (Серія пенальті – 5:3)

Голи: Сака, 80 – Емболо, 75

Нідерланди – Туреччина 2:1

Голи: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (авт.) – Акайдин, 35

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня в Мюнхені провалила матч проти Румунії й програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очки. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.