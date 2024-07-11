Євро-2024: результати матчів півфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Півфінал

9 липня

Іспанія - Франція 2:1

Голи: Ямаль, 21, Ольмо, 25 - Коло Муані, 9

10 липня

Нідерланди - Англія 1:2

Голи: Сімонс, 7 - Кейн,18, Воткінс, 90

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.