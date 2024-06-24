Євро-2024: результати усіх матчів 23 червня
У неділю, 23 червня, стартував третій тур чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Німеччина з 7 очками фінішувала першою у групі A Євро-2024. Швейцарці завоювали 5 пунктів та вийшли в 1/8 фіналу з другого місця.
Угорщина завдяки перемозі набрала перші 3 бали й тепер чекатиме результати матчів в інших групах. Шотландія з 1 пунктом їде додому.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024
Група А. 3-й тур
23 червня
Швейцарія – Німеччина 1:1
Голи: Ндоє, 28 - Фюллькруг, 90+2
Шотландія - Угорщина 0:1
Гол: Чобот, 90+10
Як збірна України грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00. У паралельній зустрічі гратиме Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
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