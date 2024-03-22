Євро-2024: результати усіх матчів плей-офф кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Навесні 2024 року визначаються три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліг націй. Плей-офф проводиться у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.

Євро-2024

Плей-офф кваліфікації

21 березня

Шлях А

Польща - Естонія 5:1

Голи: Франковські, 22, Зелінські, 50, Пйотровкі, 70, Метс, 73 (авт.), Шиманські, 76 - Веткал, 78

Уельс - Фінляндія 4:1

Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 - Пуккі, 45

Шлях B

Боснія і Герцеговина – Україна 1:2

Голи: Матвієнко, 57 (авт.) - Яремчук, 85, Довбик, 88

Ізраїль - Ісландія 1:4

Голи: Захві, 31 (пен.) - Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Шлях С

Грузія - Люксембург 2:0

Голи: Зівзівадзе, 40, 63

Греція - Казахстан 5:0

Голи: Бакасетас, 9 (пен.), Пелкас, 15, Йоаннідіс, 37, Курбеліс, 40, Тапалов, 85 (авт.)