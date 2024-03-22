Євро-2024: результати усіх матчів плей-офф кваліфікації
У вівторок, 26 березня, будуть зіграні фінальні матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Навесні 2024 року визначаються три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліг націй. Плей-офф проводиться у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.
Євро-2024
Плей-офф кваліфікації
21 березня
Шлях А
Польща - Естонія 5:1
Голи: Франковські, 22, Зелінські, 50, Пйотровкі, 70, Метс, 73 (авт.), Шиманські, 76 - Веткал, 78
Уельс - Фінляндія 4:1
Голи: Брукс, 3, Вільямс, 38, Джонсон, 47, Джеймс, 86 - Пуккі, 45
Шлях B
Боснія і Герцеговина – Україна 1:2
Голи: Матвієнко, 57 (авт.) - Яремчук, 85, Довбик, 88
Ізраїль - Ісландія 1:4
Голи: Захві, 31 (пен.) - Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42
Шлях С
Грузія - Люксембург 2:0
Голи: Зівзівадзе, 40, 63
Греція - Казахстан 5:0
Голи: Бакасетас, 9 (пен.), Пелкас, 15, Йоаннідіс, 37, Курбеліс, 40, Тапалов, 85 (авт.)
У вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок пройде 26 березня у польському Вроцлаві.
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У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). Переможні м'ячі забили Роман Яремчук і Артем Довбик.
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