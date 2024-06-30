Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Євро-2024: розклад матчів 30 червня
Анонс

Євро-2024: розклад матчів 30 червня

30 червня, 2024 неділя
08:00
Футбол Жорж Мікаутадзе, збірна Грузії, Євро-2024

У неділю, 30 червня, продовжуються матчі 1/8 фіналу Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024 

1/8 фіналу

30 червня

19:00. Англія – Словаччина (Гельзенкірхен)

22:00. Іспанія – Грузія (Кельн)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. 

Теги:
Спорт
Євро-2024
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
27 червня, 2024 четвер
Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона
Мобілізація жінок
29 червня, 2024 субота
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
28 червня, 2024 п'ятниця
"У Харкові справжня війна меж Тереховим і Синєгубовим": російські фейки за 28 червня
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
08:34
безпілотник, дрон
Росіяни на ТОТ Луганщини набирають добровольців для боротьби з українськими БПЛА глибоко у тилу, - ОВА
08:30
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
У Чорному морі чергує 1 носій "калібрів", проте ракети на ньому відсутні
08:29
OPINION
Микола Княжицький
Перший молитовний зʼїзд КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу)
08:17
ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу
08:17
безпілотник
Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей
08:08
OPINION
Микола Малуха
Щорічно через ухилення від податків держава втрачає 200-400 млрд грн
07:40
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
У МЗС Ізраїлю відреагували на погрози Ірану щодо "війни на знищення"
07:22
Естонія
В Естонії висунули кандидата на посаду прем’єра замість Каллас
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ
07:00
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 29 червня
07:00
OPINION
Віталій Портников
Байден буде боротися
00:20
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:19
Оновлено
Расмус Гойлунн і Антоніо Рюдігер, збірна Данії, збірна Німеччини, Євро-2024
Німеччина перемогла Данію у матчі, який зупиняли через грозу
2024, субота
29 червня
23:43
Крим, Балаклава
Партизани знайшли російську ППО неподалік Сімферополя, - "Атеш"
22:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар та євро
22:22
Чернігівська ТЕЦ
На Чернігівській ТЕЦ сталась пожежа. Деталі
22:15
Сербія
У Белграді нападник поранив з арбалету охоронця посольства Ізраїлю й був застрелений
21:57
Людмила Кіченок, Олена Остапенко
Українка Кіченок виграла парний турнір WTA у Великій Британії
21:55
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
21:53
Росія з КНДР
"Аналог "Артеку": Діти з РФ відпочиватимуть у КНДР
21:44
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Росіяни вдарили по центру міста Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 23 травмованих є діти
21:44
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Хоче встигнути застрибнути в човен": Портников про ймовірний візит Орбана до Києва на наступному тижні
21:41
Ємен, хусити
Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами, - ЗМІ
21:13
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: пошукова операція триватиме й уночі
20:53
збірна Швейцарії, Євро-2024
Швейцарія перемогла Італію та стала першим чвертьфіналістом Євро-2024
20:47
В Україні вже 30 тис. км² деокупованих територій визнані безпечними від мінних загроз
20:35
Шахтар, Артем Бондаренко
"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки
20:13
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Відчуття катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Прорив
19:58
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников
19:56
Вплинуло на 20 000 пасажирів: у Канаді через страйк скасували 150 авіарейсів
19:56
Оновлено
ЗСУ
Від початки доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки
19:00
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
18:30
знищені окупанти
На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА
18:24
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
Воєначальників Лукашенка надалі непокоїть Житомирщина: лякають "спецназом" та "скупченням сил ППО"
18:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Ультиматум Путіна є визнанням поразки у цій війні, - Піонтковський
18:09
Ексклюзив
Палестина
Палестину поділять на сектори, за які відповідатимуть миротворці з арабських країн, - історик Поліщук
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Історія з Тищенком: меми — це наразі наш максимум
17:57
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
17:56
Ексклюзив
путін
Росія хоче вести перемовини з США, адже вважає, що воює не з Україною, а з колективним Заходом, але на нашій території, - аналітик Горбач
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV