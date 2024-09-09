Франція перемогла Бельгію, Італія здолала Ізраїль: результати усіх матчів Ліги націй 9 вересня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга націй

2-й тур

9 вересня

Ліга A

Група A2

Франція - Бельгія 2:0

Голи: Коло Муані, 29, Дембеле, 57

Ізраїль - Італія 1:2

Голи: Абу Фані, 90 - Фратеззі, 38, Кін, 62

Ліга B

Група B3

Норвегія - Австрія 2:1

Голи: Мюре, 9, Холланд, 83 - Забітцер, 37

Словенія - Казахстан 3:0

Голи: Шешко, 23, 28, 63

Група B4

Туреччина - Ісландія 3:1

Голи: Актюркоглу, 2, 52, 88 - Палссон, 37

Чорногорія - Уельс 1:2

Голи: Цамай, 73 - Мур, 1, Вілсон, 3

Ліга С

Група С2

Кіпр - Косово 0:4

Голи: Мурікі, 9, 21, Ррахмані, 48, Деллова, 55

Румунія - Литва 3:1

Голи: Міхейле, 4, Марін, 87 (пен.), Мітріце, 90+2 - Кучис, 34

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.

Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.