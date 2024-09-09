Франція перемогла Бельгію, Італія здолала Ізраїль: результати усіх матчів Ліги націй 9 вересня
У понеділок, 9 вересня, збірна Франції перемогла Бельгію, а Італія здолала Ізраїль у матчах 2-го туру Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ліга націй
2-й тур
9 вересня
Ліга A
Група A2
Франція - Бельгія 2:0
Голи: Коло Муані, 29, Дембеле, 57
Ізраїль - Італія 1:2
Голи: Абу Фані, 90 - Фратеззі, 38, Кін, 62
Ліга B
Група B3
Норвегія - Австрія 2:1
Голи: Мюре, 9, Холланд, 83 - Забітцер, 37
Словенія - Казахстан 3:0
Голи: Шешко, 23, 28, 63
Група B4
Туреччина - Ісландія 3:1
Голи: Актюркоглу, 2, 52, 88 - Палссон, 37
Чорногорія - Уельс 1:2
Голи: Цамай, 73 - Мур, 1, Вілсон, 3
Ліга С
Група С2
Кіпр - Косово 0:4
Голи: Мурікі, 9, 21, Ррахмані, 48, Деллова, 55
Румунія - Литва 3:1
Голи: Міхейле, 4, Марін, 87 (пен.), Мітріце, 90+2 - Кучис, 34
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2.
Також суперниками українців по групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру закінчився розгромною перемогою грузинів - 4:1.
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