Футболіст клубу АПЛ потрапив у серйозну ДТП
У суботу, 7 грудня, форвард англійського "Вест Гема" Майкл Антоніо потрапив у ДТП
Про це повідомляє пресслужба "Вест Гема".
ДТП сталась вдень суботи у графстві Ессекс, що на південному сході від Лондона. Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані. Футболіст при свідомості, спілкується та наразі перебуває під пильним наглядом в одній з центральних лікарень столиці.
"У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майклf та його сім'ї. Сьогодні ввечері клуб не буде надавати жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", - йдеться у заяві "Вест Гема".
Авто Майкла Антоніо після ДТП. Фото: Mirror
- У цьому сезоні 34-річний Антоніо провів 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.
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