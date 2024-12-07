Футболіст клубу АПЛ потрапив у серйозну ДТП

Про це повідомляє пресслужба "Вест Гема".

ДТП сталась вдень суботи у графстві Ессекс, що на південному сході від Лондона. Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані. Футболіст при свідомості, спілкується та наразі перебуває під пильним наглядом в одній з центральних лікарень столиці.

"У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майклf та його сім'ї. Сьогодні ввечері клуб не буде надавати жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", - йдеться у заяві "Вест Гема".

Авто Майкла Антоніо після ДТП. Фото: Mirror