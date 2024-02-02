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Головна Футбол Футболіст "Ман Юнайтед" забажав грати за збірну України

Футболіст "Ман Юнайтед" забажав грати за збірну України

2 лютого, 2024 п'ятниця
16:53
Футбол Закері Бауманн

Півзахисник молодіжної команди англійського "Манчестер Юнайтед" Закері Бауманн прагне грати за збірну України

Про це розповів журналіст Володимир Звєров.

"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України U-17. Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної. Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.

17-річний Закері Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї. З 2023 року півзахисник грає у команді "Манчестер Юнайтед" U-18.

На рахунку Буманна 9 матчів і 1 гол у цьому сезоні АПЛ U-18.

  • 10 січня леверкузенський "Баєр" підписав новий контракт з 16-річним українським форвардом Артемом Степановим.  Після цього дортмундська "Боруссія" оголосила про продовження контракту з 18-річним Данилом Кревсуном.
Теги:
Спорт
Збірна України
Манчестер Юнайтед
Прем'єр-ліга Англії
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