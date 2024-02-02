Футболіст "Ман Юнайтед" забажав грати за збірну України

Про це розповів журналіст Володимир Звєров.

"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України U-17. Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної. Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.

17-річний Закері Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї. З 2023 року півзахисник грає у команді "Манчестер Юнайтед" U-18.

На рахунку Буманна 9 матчів і 1 гол у цьому сезоні АПЛ U-18.