Футболіст "Ман Юнайтед" забажав грати за збірну України
Півзахисник молодіжної команди англійського "Манчестер Юнайтед" Закері Бауманн прагне грати за збірну України
Про це розповів журналіст Володимир Звєров.
"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України U-17. Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної. Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.
17-річний Закері Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї. З 2023 року півзахисник грає у команді "Манчестер Юнайтед" U-18.
На рахунку Буманна 9 матчів і 1 гол у цьому сезоні АПЛ U-18.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.11
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе