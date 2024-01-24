Футболіста збірної України погнали з топ-чемпіонату

Про це повідомляє офіційний сайт "Генка".

Едуард Соболь перейшов у бельгійський клуб на правах оренди. Французький "Страсбур" позбувся українського оборонця після того, як у цьому сезоні Ліги 1 він зіграв лише 22 хвилини.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Важливо, що футболіст збірної України вже має досвід гри у Бельгії. З 2019 до 2022 рік лівий захисник виступав за "Брюгге".

На рахунку 28-річного Соболя 29 матчів за збірну України з футболу.