Футболіста збірної України погнали з топ-чемпіонату
Український футболіст Едуард Соболь перейшов у бельгійський "Генк"
Про це повідомляє офіційний сайт "Генка".
Едуард Соболь перейшов у бельгійський клуб на правах оренди. Французький "Страсбур" позбувся українського оборонця після того, як у цьому сезоні Ліги 1 він зіграв лише 22 хвилини.
Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Важливо, що футболіст збірної України вже має досвід гри у Бельгії. З 2019 до 2022 рік лівий захисник виступав за "Брюгге".
На рахунку 28-річного Соболя 29 матчів за збірну України з футболу.
- 21 січня українці Артем Довбик і Віктор Циганков здобули перемогу для "Жирони" в матчі 21-го туру Ла Ліги "Севільї" з рахунком 5:1, забивши загалом чотири м'ячі.
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