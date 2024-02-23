Футболістам "Динамо" продовжили бронь від мобілізації. Деталі

Про це заступник гендиректора "Динамо" Сергій Мохник розповів ютуб-каналу "ТаТоТаке".

"Ми отримали (статус) обʼєкта критичної інфраструктури. Футболісти мають бронь. Мали бронь. Зараз вона подовжена до 17 травня. Далі будемо також продовжувати займатися цим питанням", – заявив Мохник.

Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолював "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок.