Футболістам "Динамо" продовжили бронь від мобілізації. Деталі
Гравцям київського "Динамо" до 17 травня продовжили бронь від мобілізації
Про це заступник гендиректора "Динамо" Сергій Мохник розповів ютуб-каналу "ТаТоТаке".
"Ми отримали (статус) обʼєкта критичної інфраструктури. Футболісти мають бронь. Мали бронь. Зараз вона подовжена до 17 травня. Далі будемо також продовжувати займатися цим питанням", – заявив Мохник.
Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолював "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок.
- У п'ятницю, 23 лютого, матчем "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас" після зимової паузи відновився чемпіонат України з футболу.
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