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Футболістам "Динамо" продовжили бронь від мобілізації. Деталі

23 лютого, 2024 п'ятниця
22:21
Футбол Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925

Гравцям київського "Динамо" до 17 травня продовжили бронь від мобілізації

Про це заступник гендиректора "Динамо" Сергій Мохник розповів ютуб-каналу "ТаТоТаке".

"Ми отримали (статус) обʼєкта критичної інфраструктури. Футболісти мають бронь. Мали бронь. Зараз вона подовжена до 17 травня. Далі будемо також продовжувати займатися цим питанням", – заявив Мохник.

Після першої частини УПЛ турнірну таблицю очолював "Кривбас" та "Дніпро-1", які мають по 34 очка. Третім з 32 пунктами йде "Полісся". Четвертий з двома матчами у запасі та 31 балом "Шахтар". На п'ятій позиції розташувалося "Динамо", яке провело на три гри менше за конкурентів та набрало 28 очок. 

  • У п'ятницю, 23 лютого, матчем "ЛНЗ Черкаси" - "Кривбас" після зимової паузи відновився чемпіонат України з футболу.
Теги:
Спорт
Динамо Київ
ЗСУ
УПЛ
Чемпіонат України
мобілізація
Війна з Росією
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