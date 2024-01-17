Футболістам "Карпат" не дозволили виїхати на збори в Іспанію, - ЗМІ
Львівські "Карпати" отримали відмову від Мінмолодьспорту у проханні випустити команду на тренувальний збір в Іспанію
Про це повідомляє "Трибуна".
За інформацією джерела, львівські "Карпати" планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту.
"У Правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту", - йдеться у повідомленні.
"Карпати" не грають в УПЛ, тому у Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання
Планувалось, що тренувальні збори "Карпат" розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.
- 10 січня "Карпати" увійшли у топ-10 клубів України за аудиторією в соцмережах.
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