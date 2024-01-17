Футболістам "Карпат" не дозволили виїхати на збори в Іспанію, - ЗМІ

Про це повідомляє "Трибуна".

За інформацією джерела, львівські "Карпати" планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту.

"У Правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту", - йдеться у повідомленні.

"Карпати" не грають в УПЛ, тому у Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання

Планувалось, що тренувальні збори "Карпат" розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.