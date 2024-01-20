Футболісти "Карпат" отримали можливість виїхати за кордон

Про це повідомив інсайдер і журналіст Ігор Бурбас.

"Карпати" таки виїдуть в Іспанію. Там львівський клуб не просто планує провести тренувальні збори, а взяти участь у міжнародному турнірі. А це законна підстава для виїзду з країни. Навіть представнику нижчого дивізіону", - написав Бурбас.

"Карпати" і виїзд за кордон

Львівські "Карпати" планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту. "Леви" не грають в УПЛ, тому в Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання

Планувалось, що тренувальні збори "Карпат" розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.