Футболісти "Карпат" отримали можливість виїхати за кордон
Гравцям львівських "Карпат" все ж дозволять виїхати на збори в Іспанію
Про це повідомив інсайдер і журналіст Ігор Бурбас.
"Карпати" таки виїдуть в Іспанію. Там львівський клуб не просто планує провести тренувальні збори, а взяти участь у міжнародному турнірі. А це законна підстава для виїзду з країни. Навіть представнику нижчого дивізіону", - написав Бурбас.
"Карпати" і виїзд за кордон
Львівські "Карпати" планували провести збори в Іспанії, проте отримали відмову від Мінмолодьспорту. "Леви" не грають в УПЛ, тому в Міністерстві послалися на відсутність правових підстав для розв'язання цього питання
Планувалось, що тренувальні збори "Карпат" розпочнуться 22 січня. Львів'яни планували зіграти товариський турнір в Іспанії.
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