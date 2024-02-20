Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
В Україні футбольних арбітрів перевірятимуть на поліграфі, а при призначенні суддів на матчі використовуватиметься система жеребкування
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Виконавчий комітет УАФ схвалив пропозицію ввести обов’язкове проходження арбітрами детектора брехні у змагальний та позазмагальний період.
Також відомо, що при призначенні арбітрів на матчі використовуватиметься система жеребкування.
Зазначається, розробити процедури дослідження на поліграфі та жеребкування доручили главі комітету арбітрів та адміністрації УАФ Катерині Монзуль.
- 20 лютого стало відомо, де пройде фінальний матч Кубка України з футболу.
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