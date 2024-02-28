Гол Мудрика допоміг "Челсі" обіграти "Лідс" та вийти у чвертьфінал Кубка Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" з рахунком 3:2. На старті матчу команди обмінялись голами: Матео Джозеф вивів "Лідс" вперед, але Ніколас Джексон зрівняв ситуацію за декілька хвилин.

На 37-й хвилині голом відзначився Михайло Мудрик, який вийшов на поле у стартовому складі. Півзахисник отримав м'яч після класної передачі Рахіма Стерлінга і ударом в один дотик вивів "Челсі" вперед.

Українець у першому таймі грав центральним атакувальним півзахисником, а не на звичній для себе позиції лівого вінгера. Мудрика замінили на 95-й хвилині.

У другому таймі Джозеф знову забив і повернув "Лідс" у гру, проте вирішальне слово було за "Челсі". Конор Галлагер зробив рахунок 3:2 і вивів "Челсі" у чвертьфінал Кубка Англії.

Кубок Англії

1/8 фіналу

28 лютого

"Челсі" - "Лідс" 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлагер, 90+1 - Джозеф, 8, 59