Іспанія здійснила камбек і перемогла Францію у фіналі футбольного турніру на Олімпіаді

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Іспанія - Франція закінчився перемогою іспанців з рахунком 5:3. Хоча французи й вийшли вперед першими на 11-й хвилині, відзначився Енцо Мійо, але вели у рахунку лише декілька хвилин.

Іспанія відреагувала на пропущений мʼяч трьома голами. Водночас втримати свою перевагу до кінця основного часу іспанці не змогли. Жан-Філіп Матета реалізував пенальті на 93-й хвилині і перевів гру в овертайм.

У додатковому часі Іспанія дотиснула суперника, забила два мʼячі та здобула перемогу з рахунком 5:3.

Олімпіада-2024

Футбол, фінал, чоловіки

9 серпня

Франція - Іспанія 3:5

Голи: Мійо, 11, Акліуш, 79, Матета, 90+3 (пен.) - Лопес, 18, 25, Баена, 28, Камельйо, 100, 120+1