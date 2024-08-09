Іспанія здійснила камбек і перемогла Францію у фіналі футбольного турніру на Олімпіаді
У пʼятницю, 9 серпня, був зіграний фінальний матч футбольного турніру Олімпіади-2024, у якому збірна Іспанії перемогла Францію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Іспанія - Франція закінчився перемогою іспанців з рахунком 5:3. Хоча французи й вийшли вперед першими на 11-й хвилині, відзначився Енцо Мійо, але вели у рахунку лише декілька хвилин.
Іспанія відреагувала на пропущений мʼяч трьома голами. Водночас втримати свою перевагу до кінця основного часу іспанці не змогли. Жан-Філіп Матета реалізував пенальті на 93-й хвилині і перевів гру в овертайм.
У додатковому часі Іспанія дотиснула суперника, забила два мʼячі та здобула перемогу з рахунком 5:3.
Олімпіада-2024
Футбол, фінал, чоловіки
9 серпня
Франція - Іспанія 3:5
Голи: Мійо, 11, Акліуш, 79, Матета, 90+3 (пен.) - Лопес, 18, 25, Баена, 28, Камельйо, 100, 120+1
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