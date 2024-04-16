Клуби АПЛ зацікавились 18-річним талантом з "Динамо", - ЗМІ

Про це повідомив ведучий YouTube-каналу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"Ще один молодий гравець "Динамо", до якого зараз є інтерес – це Матвій Пономаренко. За моєю інформацією, серед клубів, які виявляють інтерес, є "Севілья", "Вулвергемптон" та "Брентфорд", - сказав Співаковський.

Водночас за інформацією "ТаТоТаке", "Динамо" поки не хоче продавати Пономаренка. У клубі вірять, що в наступні сезони він стане основним форвардом, а його трансферна вартість виросте.

У цьому сезоні 18-річний форвард провів лише 4 матчі за першу команду, проте Матвій Пономаренко вдало виступає за юнацьку команду, де забив 19 м'ячів.