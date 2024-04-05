"Ніхто його не буде тримати": Суркіс пообіцяв розглянути пропозиції по лідеру "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх", - запевнив президент "Динамо" Микола Шапаренко.

Півзахисник є вихованцем маріупольського футболу. У цьому сезоні на рахунку хавбека 18 матчів, 3 голи та 5 асистів. Transfermarkt оцінює Миколу Шапаренка у 6 млн євро, він є одним з лідерів "Динамо".

Майже весь минулий сезон 25-річний українець пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок.