"Ніхто його не буде тримати": Суркіс пообіцяв розглянути пропозиції по лідеру "Динамо"
Президент "Динамо" Ігор Суркіс запевнив, що розгляне трансферні пропозиції по Миколі Шапаренку
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх", - запевнив президент "Динамо" Микола Шапаренко.
Півзахисник є вихованцем маріупольського футболу. У цьому сезоні на рахунку хавбека 18 матчів, 3 голи та 5 асистів. Transfermarkt оцінює Миколу Шапаренка у 6 млн євро, він є одним з лідерів "Динамо".
Майже весь минулий сезон 25-річний українець пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок.
- У лютому Ігор Суркіс заявив, що достойна клаусула за півзахисника Миколу Шапаренка - 300 млн євро.
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