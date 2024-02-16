Суркіс оцінив футболіста "Динамо" у 300 млн євро

Про це повідомляє ютуб-канал "ВДИНАМО".

Ігор Суркіс записав аудіоповідомлення для Миколи Шапаренка і заявив, що футболіст "Динамо" заслужив на клаусулу 300 млн євро.

"Колю, я тебе вважаю одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на твої колишні кондиції. Якщо в когось клаусула 150 млн, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє", - сказав президент "Динамо".

Хто такий Микола Шапаренко

Шапаренко є вихованцем маріупольського футболу. На рахунку 25-річного півзахисника 156 матчів, 19 голів і 18 асистів за "Динамо". Майже весь минулий сезон українець пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок.

Зараз Transfermarkt оцінює Миколу Шапаренка у 6 млн євро. На піку він коштував 10 млн.

УПЛ: турнірна таблиця

Після 17 матчів "Кривбас" має 34 очка та випереджає за додатковими показниками "Дніпро-1", який також набрав 34 пункти. Третім з 32 балами йде житомирське "Полісся".

"Шахтар" має 31 очка після 15 матчів та йде четвертим. "Динамо" провело 14 ігор та з 28 пунктами розташувалося на п'ятій позиції.

Чемпіонат України з футболу відновиться 24 лютого 2024 року.