Суркіс оцінив футболіста "Динамо" у 300 млн євро
Президент "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що достойна клаусула за півзахисника Миколу Шапаренка - 300 млн євро
Про це повідомляє ютуб-канал "ВДИНАМО".
Ігор Суркіс записав аудіоповідомлення для Миколи Шапаренка і заявив, що футболіст "Динамо" заслужив на клаусулу 300 млн євро.
"Колю, я тебе вважаю одним із найсильніших півзахисників у Європі. Бажаю тобі повернутись на твої колишні кондиції. Якщо в когось клаусула 150 млн, то в тебе має бути 300. Бажаю, щоб ти швидше знайшов упевненість, яка в тебе була до травми. На тебе чекає велике майбутнє", - сказав президент "Динамо".
Хто такий Микола Шапаренко
Шапаренко є вихованцем маріупольського футболу. На рахунку 25-річного півзахисника 156 матчів, 19 голів і 18 асистів за "Динамо". Майже весь минулий сезон українець пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок.
Зараз Transfermarkt оцінює Миколу Шапаренка у 6 млн євро. На піку він коштував 10 млн.
УПЛ: турнірна таблиця
Після 17 матчів "Кривбас" має 34 очка та випереджає за додатковими показниками "Дніпро-1", який також набрав 34 пункти. Третім з 32 балами йде житомирське "Полісся".
"Шахтар" має 31 очка після 15 матчів та йде четвертим. "Динамо" провело 14 ігор та з 28 пунктами розташувалося на п'ятій позиції.
Чемпіонат України з футболу відновиться 24 лютого 2024 року.
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