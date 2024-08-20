Колишній тренер "Шахтаря" і "Зорі" знайшов роботу у нижчій лізі України

Про це повідомляє пресслужба "Металіст 1925".

Патрік ван Леувен і "Металіст 1925" підписали контракт на три сезони – до літа 2027 року.

"Перед Патріком ван Леувеном стоїть чітке завдання – повернення в УПЛ. У нього дуже великий досвід роботи в Україні та Європі. Є власний стиль і система, яку, я впевнений, він зможе втілити в нашому клубі. Ми всі чекаємо від містера ван Леувена перемог", – заявив президент харківського клубу Володимир Носов.

"Металіст 1925" у цьому сезоні виступає у першій лізі України.

Що відомо про Патріка ван Леувена

Під час ігрової кар'єри ван Леувен виступав за "Спарту" та "Гелмонд Спорт" з Нідерландів. Тренерську та менеджерську кар'єру розпочав на посаді координатора академії роттердамського "Феєнорда".

У 2006 - 2013 роках працював на посаді директора академії "Шахтаря". Також був спортивним директором казахстанського "Кайрата", директором академії ізраїльського "Маккабі" та тренував клуб з Тель-Авіву, з яким здобув Кубок країни-2021.

Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року, але був звільнений після 12 матчів.

Також 55-річний нідерландець очолював луганську "Зорю", яку привів до бронзових медалей чемпіонату України 2022/23.