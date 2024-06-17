"Команда на полі завдяки вболівальникам на полі бою": українські футболісти подякували захисникам країни
Перед першою грою збірної України з футболу на Євро-2024 в Українській асоціації футболу подякували військовим, які нині боронять країну
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Футболісти підготували відео, у якому зазначили, що понад 1 млн українців захищають країну, і що тільки завдяки ним вони можуть грати у футбол.
"1 команда на полі завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою. Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам!" - йдеться у повідомленні.
В УАФ підготували відео-подяку, зокрема показали, як українській військові вболівають за національну збірну.
- У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу грає проти Румунії у 1-му турі Євро-2024.
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