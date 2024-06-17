"Команда на полі завдяки вболівальникам на полі бою": українські футболісти подякували захисникам країни

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Футболісти підготували відео, у якому зазначили, що понад 1 млн українців захищають країну, і що тільки завдяки ним вони можуть грати у футбол.

"1 команда на полі завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою. Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам!" - йдеться у повідомленні.

В УАФ підготували відео-подяку, зокрема показали, як українській військові вболівають за національну збірну.