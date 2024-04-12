"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі
Колишній спортивний директор "Заглембє" Сосновець Михайло Залевський розповів, як місцеві хулігани провокували українських футболістів
Про це повідомляє Przeglad Sportowy Onet.
Інцидент стався під час тренування "Заглембє" Сосновець. Тоді ж місцеві фанати-хулігани напали на білоруського тренера Олександра Хацкевича.
"Вони кричали на українців, що їм треба: "піз***ати в Україну", білоруських гравців немає, але в штабі були тренери, вони чули, що їм треба: "піз***ати у Білорусь". Сказали Хоелю Валенсії та Вільяму Ремі що "тут не місце чорним". Вони кричали, щоб грали місцеві гравці з Сосновця. Вони також сказали Габріелю Кірейчику: "йди до біса, в Гливіце, що ти тут робиш", - розповів вже колишній спортивний директор клубу Михайло Залевський.
У складі "Заглембє" виступає 5 українських гравців: Олексій Шевченко, Артем Сухоцький, Олексій Довгий, Артем Полярус та Олексій Биков.
- 3 квітня повідомлялось, що Хацкевича під час тренування побили польські фанати. 5 квітня білоруський тренер пішов з клубу.
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