"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі

Про це повідомляє Przeglad Sportowy Onet.

Інцидент стався під час тренування "Заглембє" Сосновець. Тоді ж місцеві фанати-хулігани напали на білоруського тренера Олександра Хацкевича.

"Вони кричали на українців, що їм треба: "піз***ати в Україну", білоруських гравців немає, але в штабі були тренери, вони чули, що їм треба: "піз***ати у Білорусь". Сказали Хоелю Валенсії та Вільяму Ремі що "тут не місце чорним". Вони кричали, щоб грали місцеві гравці з Сосновця. Вони також сказали Габріелю Кірейчику: "йди до біса, в Гливіце, що ти тут робиш", - розповів вже колишній спортивний директор клубу Михайло Залевський.

У складі "Заглембє" виступає 5 українських гравців: Олексій Шевченко, Артем Сухоцький, Олексій Довгий, Артем Полярус та Олексій Биков.