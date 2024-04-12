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Головна Футбол "Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі

"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі

12 квітня, 2024 п'ятниця
01:41
Футбол Фанати "Заглембє"

Колишній спортивний директор "Заглембє" Сосновець Михайло Залевський розповів, як місцеві хулігани провокували українських футболістів

Про це повідомляє Przeglad Sportowy Onet.

Інцидент стався під час тренування "Заглембє" Сосновець. Тоді ж місцеві фанати-хулігани напали на білоруського тренера Олександра Хацкевича.

"Вони кричали на українців, що їм треба: "піз***ати в Україну", білоруських гравців немає, але в штабі були тренери, вони чули, що їм треба: "піз***ати у Білорусь". Сказали Хоелю Валенсії та Вільяму Ремі що "тут не місце чорним". Вони кричали, щоб грали місцеві гравці з Сосновця. Вони також сказали Габріелю Кірейчику: "йди до біса, в Гливіце, що ти тут робиш", - розповів вже колишній спортивний директор клубу Михайло Залевський.

У складі "Заглембє" виступає 5 українських гравців: Олексій Шевченко, Артем Сухоцький, Олексій Довгий, Артем Полярус та Олексій Биков.

  • 3 квітня повідомлялось, що Хацкевича під час тренування побили польські фанати. 5 квітня білоруський тренер пішов з клубу.
Теги:
Світ
Спорт
Україна
Польща
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