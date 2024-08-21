Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
У середу, 21 серпня, стартували матчі 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на FlashScore.
У третьому попередньому етапі Кубка України візьмуть участь 9 переможців минулого етапу та 7 команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону.
Кубок України з футболу
Третій попередній етап
21 серпня
"Олімпія" (Савинці) — "Зоря" (Луганськ) 1:4
Голи: Ковтун, 50 - Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1
15:00 "Пробій" (Городенка) — "Інгулець" (Петрове)
16:00 "Минай" (Минай) — "Вікторія" (Суми)
17:00 "Колос" (Ковалівка) — "Оболонь" (Київ)
17:00 "Миколаїв" (Миколаїв, Львівська обл.) — "Буковина" (Чернівці)
18:00 "Карпати" (Львів) — "Чорноморець" (Одеса)
22 серпня
13:00 "Кудрівка" (Кудрівка) — ЮКСА (Тарасівка)
17:00 "Металіст 1925" (Харків) — "Верес" (Рівне)
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