Кубок України: розклад трансляцій півфінальних матчів
У півфінальних матчах Кубка України з футболу 3 квітня "Шахтар" зустрічається з "Чорноморцем", а 4 квітня "Полісся" грає з "Ворсклою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" прийматиме "Чорноморець" у Львові, "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою" в Житомирі. Переможці зіграють 15 травня у фіналі в Рівному.
Трансляції матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Кубок України
1/2 фіналу
3 квітня
18:00 "Шахтар" - "Чорноморець"
4 квітня
18:00 "Полісся" - "Ворскла"
- 2 листопада 2023 року визначились півфіналісти Кубка України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе