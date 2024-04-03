Кубок України: розклад трансляцій півфінальних матчів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" прийматиме "Чорноморець" у Львові, "Полісся" зустрінеться з "Ворсклою" в Житомирі. Переможці зіграють 15 травня у фіналі в Рівному.

Трансляції матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.

Кубок України

1/2 фіналу

3 квітня

18:00 "Шахтар" - "Чорноморець"

4 квітня

18:00 "Полісся" - "Ворскла"