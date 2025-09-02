Лідер "Шахтаря" перейшов за 40 млн євро до англійського клубу
Бразильський футболіст "Шахтаря" Кевін за 40 млн євро перейшов до лондонського "Фулгема"
Про це повідомляють "Шахтар" та "Фулгем".
Кевін уклав з "Фулгемом" контракт до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон. Офіційно сума трансферу не розголошується. За інформацією transfermarkt, "Шахтар" отримав за 22-річного бразильця 40 млн євро.
"Я щасливий бути в найбільшій лізі світу, до того ж у великому клубі. Я дуже вдячний за все, що відбувається в моєму житті, сподіваюся забити багато голів цього сезону та показати чудові результати у "Фулгемі", - сказав Кевін.
Що відомо про Кевіна
Бразильський лівий вінгер перейшов до "Шахтаря" у січні 2024 року з "Палмейраса" за 12 млн євро. Загалом він зіграв за український клуб 57 матчів, забив 17 голів та віддав 10 результативних передач. Разом з донеччанами став чемпіоном України та дворазовим володарем Кубка України.
"Фулгем" після трьох турів нового чемпіонату Англії має 2 очка та перебуває у "зоні вильоту" на 18-й позиції. Минулого сезону лондонці фінішували в АПЛ 11-ми.
- 2 вересня український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест".
