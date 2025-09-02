Український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест"
У вівторок, 2 вересня, "Ноттінгем Форест" оголосив про оренду на один сезон українського гравця іншого англійського клубу - "Арсеналу" - Олександра Зінченка
Про це повідомляє "Ноттінгем Форест".
Лондонці віддали 28-річного Зінченка в оренду ноттінгемцям до кінця нинішнього сезону. Про угоду було оголошено, коли до закриття трансферного вікна в Англії залишалося трохи більше години.
Після трьох турів нового чемпіонату Англії "Форест" займає в турнірній таблиці десяте місце. Минулого сезону клуб фінішував у Прем'єр-лізі сьомим та виступатиме на груповому раунді Ліги Європи.
"Ноттінгем Форест" у 1979 та 1980 роках здобував Кубок європейських чемпіонів, а у 1978-му виграв свій єдиний титул чемпіона Англії.
Що відомо про Олександра Зінченка
"Ноттінгем Форест" став для українського футболіста третім в АПЛ. Також він виступав за "Манчестер Сіті", до якого приєднався у 2016 році та став з командою Хосепа Гвардіоли чотириразовим чемпіоном Англії. До "Арсеналу" Зінченко перейшов у 2022 році за 35 млн євро. У минулому сезоні остаточно втратив місце у складі "гармашів", які фінішували у Прем'єр-лізі другими.
Також українець, який виступає на позиціях лівого захисника та центрального хавбека, виступав за нідерландський ПСВ та російську "Уфу". Він є вихованцем академії "Шахтаря". За збірну України Олександр Зінченко зіграв 74 матчі та забив 12 голів.
