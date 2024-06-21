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Лідер збірної України ризикує пропустити матч проти Словаччини на Євро-2024

21 червня, 2024 п'ятниця
02:50
Футбол Віктор Циганков, збірна України

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може пропустити матч проти Словаччини, який відбудеться 21 червня на Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

На пресконференції головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що всі гравці напередодні матчу проти Словаччини тренуються у загальній групі.

Проте, за інформацією журналістки, Віктор Циганков не тренувався у загальній групі, а займався індивідуально. Офіційних деталей щодо стану лідера збірної України - немає.

Матч Словаччина – Україна пройде 21 червня у Дюссельдорфі. Початок о 16:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Словаччина – Україна

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3.  За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно. 

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Теги:
Спорт
Збірна України
Віктор Циганков
Євро-2024
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