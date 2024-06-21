Лідер збірної України ризикує пропустити матч проти Словаччини на Євро-2024

Про це повідомляє кореспондентка Tribuna.com Ірина Козюпа.

На пресконференції головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що всі гравці напередодні матчу проти Словаччини тренуються у загальній групі.

Проте, за інформацією журналістки, Віктор Циганков не тренувався у загальній групі, а займався індивідуально. Офіційних деталей щодо стану лідера збірної України - немає.

Матч Словаччина – Україна пройде 21 червня у Дюссельдорфі. Початок о 16:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. За підсумками 1-го туру румуни набрали 3 очка та завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів очолили турнірну таблицю. Словаччина також має 3 бали та йде другою. Бельгія та Україна не заробили жодного пункту та займають третю та четверту позиції відповідно.

У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.