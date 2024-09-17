Ліга чемпіонів: "Астон Вілла" розтрощила "Янг Бойз", а "Ювентус" впевнено переміг ПСВ
У вівторок, 17 вересня, стартує основний раунд нового сезону Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Основний раунд ЛЧ стартував двома матчами: "Ювентус" - ПСВ та "Янг Бойз" - "Астон Вілла".
Зустріч, яка проходила у Швейцарії, закінчилась розгромною поразкою господарів - 0:3. Голами за "Астон Віллу" відзначились Юрі Тілеманс, Джейкоб Ремзі та Амаду Онана.
Паралельний матч, який грався у Турині, теж був близьким до рахунку 3:0. Проте "Ювентус", який забив тричі, втримати "суху" перемогу не зміг. На 93-й хвилині Ісмаель Сайбарі забив єдиний мʼяч для ПСВ. За "Юве" відзначились Кенан Їлдіз, Вестон Маккенні та Ніко Гонсалес.
У 2-му турі "Астон Вілла" зіграє проти "Баварії", "Ювентус" з "Лейпцигом", ПСВ зустрінеться зі "Спортингом", а "Янг Бойз" із "Барселоною". Матчі пройдуть 1-2 жовтня.
Ліга чемпіонів
1-й тур
17 вересня
"Ювентус" (Італія) - ПСВ (Нідерланди) 3:1
Голи: Їлдіз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 - Сайбарі, 90+3
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Астон Вілла" (Англія) 0:3
Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86
Оновлений формат Ліги чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".
Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".
В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
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