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Головна Футбол Ліга чемпіонів: "Астон Вілла" розтрощила "Янг Бойз", а "Ювентус" впевнено переміг ПСВ

Ліга чемпіонів: "Астон Вілла" розтрощила "Янг Бойз", а "Ювентус" впевнено переміг ПСВ

Влад Дідусь
17 вересня, 2024 вiвторок
21:55
Футбол Юрі Тілеманс, Астон Вілла, Ліга чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, стартує основний раунд нового сезону Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Основний раунд ЛЧ стартував двома матчами: "Ювентус" - ПСВ та "Янг Бойз" - "Астон Вілла".

Зустріч, яка проходила у Швейцарії, закінчилась розгромною поразкою господарів - 0:3. Голами за "Астон Віллу" відзначились Юрі Тілеманс, Джейкоб Ремзі та Амаду Онана.

Паралельний матч, який грався у Турині, теж був близьким до рахунку 3:0. Проте "Ювентус", який забив тричі, втримати "суху" перемогу не зміг. На 93-й хвилині Ісмаель Сайбарі забив єдиний мʼяч для ПСВ. За "Юве" відзначились Кенан Їлдіз, Вестон Маккенні та Ніко Гонсалес.

У 2-му турі "Астон Вілла" зіграє проти "Баварії", "Ювентус" з "Лейпцигом", ПСВ зустрінеться зі "Спортингом", а "Янг Бойз" із "Барселоною". Матчі пройдуть 1-2 жовтня.

Ліга чемпіонів

1-й тур

17 вересня

"Ювентус" (Італія) - ПСВ (Нідерланди) 3:1

Голи: Їлдіз, 21, Маккенні, 27, Гонсалес, 52 - Сайбарі, 90+3

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Астон Вілла" (Англія) 0:3

Голи: Тілеманс, 27, Ремзі, 38, Онана, 86

Оновлений формат Ліги чемпіонів

Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

Перший матч "гірники" проведуть вже 18 вересня. Суперник - італійська "Болонья".

В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Ювентус
єврокубки
Результати футбольних матчів
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