Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хто показує Лігу чемпіонів

Трансляції всіх матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.

Переможці двоматчевих протистоянь потраплять до основного етапу ЛЧ.

Команди, що програють, продовжать виступи у Лізі Європи.

Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.

Ліга чемпіонів 2025/2026: результати та розклад матчів плей-оф

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Раунд плей-оф. Перші матчі

19 серпня

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Пафос" (Кіпр)

20 серпня

22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Копенгаген" (Данія)

22:00 "Буде Глімт" (Норвегія) - "Штурм" (Австрія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Фенербахче" (Туреччина) - "Бенфіка" (Португалія)