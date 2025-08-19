Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації

Дмитро Марценишин
19 серпня, 2025 вiвторок
08:22
Футбол Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів

19 та 20 серпня відбуваються перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначаться всі учасники основного етапу турніру

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Хто показує Лігу чемпіонів

Трансляції всіх матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.

  • Переможці двоматчевих протистоянь потраплять до основного етапу ЛЧ.
  • Команди, що програють, продовжать виступи у Лізі Європи.

Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.

Ліга чемпіонів 2025/2026: результати та розклад матчів плей-оф 

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Раунд плей-оф. Перші матчі 

19 серпня 

22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Брюгге" (Бельгія)

22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Карабах" (Азербайджан) 

22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Пафос" (Кіпр) 

20 серпня

22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Копенгаген" (Данія) 

22:00 "Буде Глімт" (Норвегія) - "Штурм" (Австрія) 

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Кайрат" (Казахстан) 

22:00 "Фенербахче" (Туреччина) - "Бенфіка" (Португалія) 

