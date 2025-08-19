Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
19 та 20 серпня відбуваються перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначаться всі учасники основного етапу турніру
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Хто показує Лігу чемпіонів
Трансляції всіх матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.
- Переможці двоматчевих протистоянь потраплять до основного етапу ЛЧ.
- Команди, що програють, продовжать виступи у Лізі Європи.
Україна у нинішньому сезоні залишилася без представництва у турнірі: київське "Динамо" вибуло у третьому кваліфікаційному раунді поступилося кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). Це перший випадок за останні 20 років, коли наша країна не буде представлена в основному раунді ЛЧ.
Ліга чемпіонів 2025/2026: результати та розклад матчів плей-оф
Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Раунд плей-оф. Перші матчі
19 серпня
22:00 "Рейнджерс" (Шотландія) - "Брюгге" (Бельгія)
22:00 "Ференцварош" (Угорщина) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Пафос" (Кіпр)
20 серпня
22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Копенгаген" (Данія)
22:00 "Буде Глімт" (Норвегія) - "Штурм" (Австрія)
22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Кайрат" (Казахстан)
22:00 "Фенербахче" (Туреччина) - "Бенфіка" (Португалія)
- 12 серпня "Динамо" вдруге поступилось кіпрському "Пафосу" та вилетіло з Ліги чемпіонів.
