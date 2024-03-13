Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 березня
У середу, 13 березня, у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Атлетико" приймає міланський "Інтер", а дортмундська "Борусія" зіграє проти нідерландського ПСВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі у Мадриді та Дортмунді розпочнуться о 22:00. Наживо обидві гри покаже Megogo.
У першій зустрічі "Атлетико" поступився "Інтеру" 0:1, а німецький та нідерландський клуби зіграли внічию 1:1.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
13 березня
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Інтер" (Італія)
Перша гра - 0:1
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСВ (Нідерланди)
Перша гра - 1:1
Пряма трансляція - Megogo
Які клуби вийшли до чвертьфіналу ЛЧ
5 березня у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад".
6 березня "Манчестер Сіті" здолав данський "Копенгаген" 3:1, а іспанський "Реал" зіграв унічию 1:1 з німецьким "Лейпцигом" та також вийшов до наступного раунду плей-офф.
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