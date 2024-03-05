Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 березня
У вівторок, 5 березня, у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" приймає італійський "Лаціо", а іспанський "Реал Сосьєдад" - французький ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі у Мюнхені та Сан-Себастьяні розпочнуться о 22:00, наживо їх покаже Megogo.
У першій зустрічі "Лаціо" в Римі переміг "Баварію" з рахунком 1:0. ПСЖ у Парижі переграв "Реал Сосьєдад" 2:0.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
5 березня
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія)
Перша гра - 0:1
22:00 "Реал Сосьєдад" - ПСЖ (Франція)
Перша гра - 0:2
Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.
14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.
21 лютого "Барселона" у гостях не впоралася з "Наполі", а "Порту" вдома перевершив "Арсенал".
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