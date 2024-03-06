Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 6 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі у Мадриді та Манчестері розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.

У першій грі в столиці Данії "Манчестер Сіті" переміг 3:1, а "Реал" був сильнішим за "Лейпциг" у Німеччині - 1:0.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

6 березня

22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)

Перша гра - 3:1

22:00 "Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)

Перша гра - 1:0

Пряма трансляція на Megogo