Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 6 березня
У середу, 6 березня" у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Реал" зустрічається з німецьким "Лейпцигом", а англійський "Манчестер Сіті" приймає данський "Копенгаген"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі у Мадриді та Манчестері розпочнуться о 22:00. Наживо їх транслюватиме Megogo.
У першій грі в столиці Данії "Манчестер Сіті" переміг 3:1, а "Реал" був сильнішим за "Лейпциг" у Німеччині - 1:0.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
6 березня
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія)
Перша гра - 3:1
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина)
Перша гра - 1:0
Пряма трансляція на Megogo
- 5 березня у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад".
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