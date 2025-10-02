Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
За підсумками 2-х турів основного раунду Ліги чемпіонів без втрат йдуть шість клубів - "Баварія", "Реал", ПСЖ, "Інтер", "Арсенал" та "Карабах"
Про це повідомляє УЄФА.
Загальну турнірну таблицю ЛЧ після 2-х турів очолюють одразу шість команд, які здобули по дві перемоги. Cеред них клуби українських футболістів - французький ПСЖ Іллі Забарного, іспанський "Реал" Андрія Луніна та азербайджанський "Карабах" Олексія Кащука.
У 2-му турі німецька "Баварія" здобула свою другу перемогу над кіпрським "Пафосом" - 5:1, "Реал" переграв казахстанський "Кайрат" - 5:0, ПСЖ - іспанську "Барселону - 2:1, англійський "Арсенал" - грецький "Олімпіакос" - 2:0, "Карабах" - данський "Копенгаген" - 2:0, а італійський "Інтер" - чеську "Славію" - 3:0.
фото: uefa.com
Україна у Лізі чемпіонів 2025/26
В нинішньому сезоні на основному раунді ЛЧ вперше за 20 років не виступає жоден український клуб. Київське "Динамо" вибуло з турніру в третьому кваліфікаційному раунді, де поступилося "Пафосу" (0:1, 0:2).
Водночас у головному єврокубку виступають українські футболісти: Анатолій Трубін та Георгій Судаков грають за португальську "Бенфіку", Андрій Лунін - за "Реал", Ілля Забарний - за ПСЖ, Роман Яремчук - за "Олімпіакос", а Олексій Кащук - за "Карабах".
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів удруге проходить за новим форматом. На основному раунді 36 клубів проводять по 8 матчів з різними за рейтингом командами. Вісімка найсильніших у загальній турнірній таблиці напряму виходить до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли 9-24 позиції, сперечатимуться за право зіграти там у стикових матчах.
