МЮ та "Тоттенгем" вийшли до фіналу Ліги Європи
У четвер, 8 травня, "Манчестер Юнайтед" зіграв вдома з "Атлетиком", а "Тоттенгем" у гостях з "Буде-Глімт" у повторних півфінальних матчах Ліги Європи
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У парі "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" англійці мали суттєву перевагу завдяки перемозі в Більбао з рахунком 3:0. У матчі-відповіді іспанці забили першими, коли на 31-й хвилині відзначився Мікель Хуарегісар. МЮ відігрався на 72-й хвилині зусиллями Мейсона Маунта. А невдовзі після цього Каземіро вивів команду з Англії вперед. Остаточно "добили" басків голи Расмуса Гейлунда та Маунта, який оформив дубль.
"Манчестер Юнайтед" переміг "Атлетик" 4:1 та вийшов до фіналу ЛЄ.
У матчі "Буде-Глімт" - "Тоттенгем" інтрига зберігалася завдяки гостьовому голу норвезького клубу, який поступився у Лондоні з рахунком 1:3. Вона протрималася до середини другого тайму, коли англійців вивів вперед Домінік Соланке. Невдовзі Педро Порро забив у ворота "Буде-Глімт" вдруге.
"Тоттенгем" переграв "Буде-Глімт" 2:0 та став фіналістом турніру.
Фінал Ліги Європи пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.
Ліга Європи
Півфінал. Повторні матчі
8 травня
"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Тоттенгем" (Англія) 0:2
Голи: Соланке, 63, Порро, 69
Перший матч - 1:3
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Атлетик" (Більбао, Іспанія) 4:1
Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гейлунд, 85 - Хуарегісар, 31
Перший матч - 3:0
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе