МЮ та "Тоттенгем" вийшли до фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У парі "Манчестер Юнайтед" - "Атлетик" англійці мали суттєву перевагу завдяки перемозі в Більбао з рахунком 3:0. У матчі-відповіді іспанці забили першими, коли на 31-й хвилині відзначився Мікель Хуарегісар. МЮ відігрався на 72-й хвилині зусиллями Мейсона Маунта. А невдовзі після цього Каземіро вивів команду з Англії вперед. Остаточно "добили" басків голи Расмуса Гейлунда та Маунта, який оформив дубль.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Атлетик" 4:1 та вийшов до фіналу ЛЄ.

У матчі "Буде-Глімт" - "Тоттенгем" інтрига зберігалася завдяки гостьовому голу норвезького клубу, який поступився у Лондоні з рахунком 1:3. Вона протрималася до середини другого тайму, коли англійців вивів вперед Домінік Соланке. Невдовзі Педро Порро забив у ворота "Буде-Глімт" вдруге.

"Тоттенгем" переграв "Буде-Глімт" 2:0 та став фіналістом турніру.

Фінал Ліги Європи пройде 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Ліга Європи

Півфінал. Повторні матчі

8 травня

"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Тоттенгем" (Англія) 0:2

Голи: Соланке, 63, Порро, 69

Перший матч - 1:3

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Атлетик" (Більбао, Іспанія) 4:1

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гейлунд, 85 - Хуарегісар, 31

Перший матч - 3:0