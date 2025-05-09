"Челсі" та "Бетіс" стали фіналістами Ліги конференцій
У четвер, 8 травня, англійський "Челсі" зіграв у Лондоні зі шведським "Юргорденом", а італійська "Фіорентина" приймала іспанський "Бетіс" у потворних матчах 1/2 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Фіналістами турніру стали "Челсі" та "Бетіс". Вирішальний матч пройде 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).
Ліга конференцій
Півфінал. Повторні матчі
8 травня
"Фіорентина" (Італія) - "Бетіс" (Іспанія) 2:2 (2:1, 0:1 - дод. час)
Голи: Госенс, 34, 42 - Антоні, 30, Еззальзулі, 97
Перший матч - 1:2
"Челсі" (Англія) - "Юргорден" (Швеція) 1:0
Гол: Дьюсбері-Холл, 38
Перший матч - 4:1
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе