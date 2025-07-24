Ліга конференцій: "Полісся" сенсаційно програло клубу з Андорри, а "Олександрія" поступилася "Партизану"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА .

Українські клуби розпочали виступи у лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Житомирське "Полісся" у першій грі приймало у словацькому Прешові "Санта Колому", а "Олександрія" грала у польському Катовіце з белградським "Партизаном".

У Словаччині "Олександрія" пропустила перший гол на 14-й хвилині від Богдана Костича. Вдруге "Партизан" забив невдовзі після перерви зусиллями Огнена Угрешича. Віцечемпіони України програли сербам - 0:2.

У Польщі "Полісся" на 21-й хвилині вперед вивів Олексій Гуцуляк. Проте ще до перерви команда Руслана Ротаня несподівано пропустила у відповідь двічі - від Ота Ремолінса та Давіда Креспо. Житомиряни несподівано поступилися команді з Андорри - 1:2.

Повторні матчі відбудуться 31 липня.

Ліга конференцій

Кваліфікація. 2-й раунд. Перші матчі

24 липня

"Полісся" (Україна) - "Санта Колома" (Андорра) 1:2

Голи: Гуцуляк, 21 - Ремолінс, 27, Креспо, 44

"Олександрія" (Україна) - "Партизан" (Сербія) 0:2

Голи: Костич, 14, Угрешич, 56