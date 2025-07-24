Ліга конференцій: "Полісся" сенсаційно програло клубу з Андорри, а "Олександрія" поступилася "Партизану"
У четвер, 24 липня, "Полісся" зустрічалося із "Санта Коломою" з Андорри, а "Олександрія" грала проти сербського "Партизана" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українські клуби розпочали виступи у лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Житомирське "Полісся" у першій грі приймало у словацькому Прешові "Санта Колому", а "Олександрія" грала у польському Катовіце з белградським "Партизаном".
У Словаччині "Олександрія" пропустила перший гол на 14-й хвилині від Богдана Костича. Вдруге "Партизан" забив невдовзі після перерви зусиллями Огнена Угрешича. Віцечемпіони України програли сербам - 0:2.
У Польщі "Полісся" на 21-й хвилині вперед вивів Олексій Гуцуляк. Проте ще до перерви команда Руслана Ротаня несподівано пропустила у відповідь двічі - від Ота Ремолінса та Давіда Креспо. Житомиряни несподівано поступилися команді з Андорри - 1:2.
Повторні матчі відбудуться 31 липня.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 2-й раунд. Перші матчі
24 липня
"Полісся" (Україна) - "Санта Колома" (Андорра) 1:2
Голи: Гуцуляк, 21 - Ремолінс, 27, Креспо, 44
"Олександрія" (Україна) - "Партизан" (Сербія) 0:2
Голи: Костич, 14, Угрешич, 56
- 22 липня "Динамо" переграло у гостях мальтійський "Хамрун Спартанс" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе