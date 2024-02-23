Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
У четвер, 22 лютого, були зіграні усі матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
1/16 фіналу
21 лютого
"Гент" (Бельгія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) 1:1
Голи: Сек, 69 (авт.) - П'єрро, 4
Перший матч - 0:1
22 лютого
"Лудогорець" (Болгарія) - "Серветт" (Швейцарія) 0:1
Гол: Конья, 6
Перший матч - 0:0
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Бетіс" (Іспанія) 1:1
Голи: Канеко, 59 - Бакамбу, 38
Перший матч - 1:0
"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:2
Голи: Берг, 83 - Бергейс, 34, Тейлор, 114
Перший матч - 2:2
"Ференцварош" (Угорщина) - "Олімпіакос" (Греція) 0:1
Гол: Ель-Каабі, 45 (пен.)
Перший матч - 0:1
"Слован Братислава" (Словаччина) - "Штурм" (Австрія) 0:1
Гол: Біре, 52
Перший матч - 1:4
"Легія" (Польща) - "Молде" (Норвегія) 0:3
Голи: Гульбрандсен, 2, 67, Хестад, 20
Перший матч - 2:3
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) 1:2
Голи: Діна, 87 - Пуертас, 47, Екерт, 80
Перший матч - 2:2
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