Ліга конференцій: результати усіх матчів 15 лютого
У четвер, 15 лютого, стартували матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV
Ліга конференцій
1/16 фіналу
15 лютого
"Молде" (Норвегія) - "Легія" (Польща) 3:2
Голи: Гульдбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 - Жозуе, 63, Аугустиняк, 71
"Олімпіакос" (Греція) - "Ференцварош" (Угорщина) 1:0
Гол: Ель-Каабі, 83
"Рояль Уніон СЖ" (Бельгія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 2:2
Голи: Расмуссен, 31, Нільссон, 68 - Шаїбі, 3, Калайджич, 10
Вилучення: Ванхутте, 78 ("Рояль")
"Штурм" (Грац, Австрія) - "Слован" (Братислава, Словаччина) 4:1
Голи: Бєрет, 4, Горенц, 27, Кітеїшвілі, 64, Камара, 90+1 - Родрігеш, 8
Вилучення: Вайсс, 78 ("Слован")
"Аякс" (Нідерланди) - "Буде/Глімт" (Норвегія) 2:2
Голи: ван ден Бомен, 90+1 (пен.), Бергейс, 90+7 - Гренбек, 16, 63
Вилучення: Бйортуфт, 90 ("Буде/Глімт")
"Бетис" (Іспанія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 0:1
Гол: Петкович, 75 (пен.)
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Гент" (Бельгія) 1:0
Гол: П'єрро, 65
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