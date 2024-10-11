Ліга націй: Естонія перемогла Азербайджан. Результати матчів 11 жовтня

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.

Ліга націй

3-й тур

10 жовтня

Ліга A

Група 3

21:45 Угорщина - Нідерланди

21:45 Боснія і Герцеговина - Німеччина

Ліга B

Група 1

21:45 Україна - Грузія

21:45 Чехія - Албанія

Група 4

21:45 Туреччина - Чорногорія

21:45 Ісландія - Уельс

Ліга C

Група 1

Естонія - Азербайджан 3:1

Голи: Яковлев, 32, Синявський, 45+2, Шейн, 71 - Байрамов, 45+1 (пен.)

21:45 Словаччина - Швеція

Як Україна виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).