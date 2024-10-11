Ліга націй: Естонія перемогла Азербайджан. Результати матчів 11 жовтня
У пʼятницю, 11 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 3-го туру Ліги націй: Україна - Грузія, Боснія і Герцеговина - Німеччина, Чехія - Албанія та інші
Про це повідомляє сайт УЄФА.
Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга націй
3-й тур
10 жовтня
Ліга A
Група 3
21:45 Угорщина - Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина - Німеччина
Ліга B
Група 1
21:45 Україна - Грузія
21:45 Чехія - Албанія
Група 4
21:45 Туреччина - Чорногорія
21:45 Ісландія - Уельс
Ліга C
Група 1
Естонія - Азербайджан 3:1
Голи: Яковлев, 32, Синявський, 45+2, Шейн, 71 - Байрамов, 45+1 (пен.)
21:45 Словаччина - Швеція
Як Україна виступає у Лізі націй
Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.
У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).
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