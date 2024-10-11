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Головна Футбол Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 11 жовтня
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Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 11 жовтня

Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
06:35
Футбол Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України

У пʼятницю, 11 жовтня, заплановані 8 матчів 3-го туру Ліги націй: Україна - Грузія, Боснія і Герцеговина - Німеччина, Чехія - Албанія та інші

Зміст

Про це повідомляє сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги націй доступні на медіасервісі Megogo.  

Ліга націй 

3-й тур

10 жовтня 

Ліга A

Група 3

21:45 Угорщина - Нідерланди

21:45 Боснія і Герцеговина - Німеччина

Ліга B

Група 1

21:45 Україна - Грузія

21:45 Чехія - Албанія

Група 4

21:45 Туреччина - Чорногорія

21:45 Ісландія - Уельс

Ліга C

Група 1

19:00 Естонія - Азербайджан

21:45 Словаччина - Швеція

Як Україна виступає у Лізі націй 

Команда Сергія Реброва стартувала в новому розіграші Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії з рахунком 1:2. У іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила Чехію з рахунком 4:1.

У 2-му турі Україна програла Чехії (2:3), а Грузія здолала Албанію (1:0).

11 жовтня Україна зустрінеться у Познані з Грузією, а 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією.  

Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Результати футбольних матчів
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