Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 8 вересня
У неділю, 8 вересня, стартує 2-й тур Ліги націй 2024/25
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.
Ліга націй
2-й тур
8 вересня
Ліга А
19:00 Данія - Сербія
21:45 Португалія - Шотландія
21:45 Хорватія - Польща
21:45 Швейцарія - Іспанія
Ліга C
16:00 Люксембург - Білорусь
19:00 Болгарія - Північна Ірландія
19:00 Словаччина - Азербайджан
21:45 Швеція - Естонія
Ліга D
19:00 Гібралтар - Мальта
Збірна України та матчі Ліги націй
У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграли 7 вересня проти албанців (1:2).
Ще суперниками України у групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру Ліги націй закінчився впевненою перемогою грузинів - 4:1.
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