Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 8 вересня

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.

Ліга націй

2-й тур

8 вересня

Ліга А

19:00 Данія - Сербія

21:45 Португалія - Шотландія

21:45 Хорватія - Польща

21:45 Швейцарія - Іспанія

Ліга C

16:00 Люксембург - Білорусь

19:00 Болгарія - Північна Ірландія

19:00 Словаччина - Азербайджан

21:45 Швеція - Естонія

Ліга D

19:00 Гібралтар - Мальта

Збірна України та матчі Ліги націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграли 7 вересня проти албанців (1:2).

Ще суперниками України у групі B1 є Грузія та Чехія. Їхній матч 1-го туру Ліги націй закінчився впевненою перемогою грузинів - 4:1.