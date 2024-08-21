Ліга націй: стало відомо, де Україна гратиме домашні матчі проти Грузії і Чехії

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

11 жовтня команда Сергія Реброва зустрінеться з Грузією у 3-му турі Ліги націй. "Домашній" матч збірної України пройде у Познані (Польща) на ENEA Stadion.

Ще через 3 дні наша національна команда зіграє із Чехією в польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена". Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Збірна України та Ліга націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.