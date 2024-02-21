"Ліверпуль" здійснив камбек у грі з аутсайдером та зміцнив лідерство в АПЛ
У середу, 21 лютого, "Ліверпуль" переміг "Лутон" у 26 турі чемпіонату Англії з футболу та зміцнив лідерство в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ліверпуль" невдало розпочав домашній матч з "Лутоном" та несподівано пропустив на 12-й хвилині від Чедозі Огбене.
Проте, по перерві команда Юргена Клоппа довела свою перевагу в класі над одним з аутсайдерів чемпіонату Англії. На 56-й хвилині Вірджіл Ван Дейк зрівняв рахунок. Майже одразу після цього Коді Гакпо вивів лідера АПЛ вперед. А на 71-й хвилині Ліїс Діас зробив перевагу "Ліверпуля" комфортною.
До розгромного рахунок на 90-й хвилині довів Гарві Елліотт.
"Ліверпуль" переміг "Лутон" 4:1, набрав 60 очок та відірвався від найближчого переслідувача" - "Манчестер Сіті" - на 4 пункти. Тертім з 55 балами йде "Арсенал". "Лутон" з 20 очками залишається у "зоні вильоту" - на 18-й позиції.
Ліверпульці провели гру 26-го туру раніше конкурентів, оскільки 25 лютого на них чекає фінальний матч Кубка ліги проти "Челсі".
Чемпіонат Англії
26-й тур
21 лютого
"Ліверпуль" - "Лутон" 4:1
Голи: Ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Діас, 71, Елліотт, 90 - Огбене, 12
- 20 лютого "Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд" та наблизився на відстань у 1 очко до "Ліверпуля".
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