"Манчестер Сіті" дотиснув"Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк просидів усю гру з чинними чемпіонами Англії на лаві запасних.

Команда нашого футболіста чинила опір фаворитам до 71 хвилини, коли вихід сам на сам реалізував Ерлінг Холанд.

"Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд", набрав 56 очок та вийшов на друге місце. Лідирує у Прем'єр-лізі "Ліверпуль", який випереджає команду Хосепа Гвардіоли на 1 пункт. Третій з 55 балами "Арсенал".

Чемпіонат Англії

Перенесений матч 18-го туру

20 лютого

"Манчестер Сіті" - "Брентфорд" 1:0

Гол: Холанд, 71