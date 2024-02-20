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"Манчестер Сіті" дотиснув"Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ

20 лютого, 2024 вiвторок
23:25
Новини Ерлінг Холанд (в центрі)

У вівторок, 20 лютого, "Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд" та наблизився на відстань у 1 очко до лідера чемпіонату Англії - "Ліверпуля"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк просидів усю гру з чинними чемпіонами Англії на лаві запасних. 

Команда нашого футболіста чинила опір фаворитам до 71 хвилини, коли вихід сам на сам реалізував Ерлінг Холанд. 

"Манчестер Сіті" переміг "Брентфорд", набрав 56 очок та вийшов на друге місце. Лідирує у Прем'єр-лізі "Ліверпуль", який випереджає команду Хосепа Гвардіоли на 1 пункт. Третій з 55 балами "Арсенал". 

Чемпіонат Англії

Перенесений матч 18-го туру 

20 лютого

"Манчестер Сіті" - "Брентфорд" 1:0

Гол: Холанд, 71

  • 17 лютого у центральному матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" та лондонський "Челсі" зіграли внічию 1:1.  



 
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