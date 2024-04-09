"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу
Англійський "Ліверпуль" хоче, щоб команду очолив головний тренер "Спортінга" Рубен Аморім
Про це повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "Ліверпуль" та Рубен Аморім вже домовились, що фахівець очолить команду з наступного сезону. Португалець готовий підписати контракт до 2027 року.
Водночас "Ліверпуль" поки не домовився зі "Спортінгом", лісабонці не хочуть прощатись з Аморімом. Фахівцем також цікавиться "Баварія".
39-річний Аморім вважається одним з найперспективніших тренерів Європи. Зараз його "Спортінг" з відривом лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.
Хто такий Юрген Клопп
56-річний Юрген Клопп очолює "Ліверпуль" з 2015 року. Німецький тренер анонсував, що йде з англійського топ-клубу після цього сезону.
У 2019 році німець привів ліверпульців до перемоги у Лізі чемпіонів, у 2020-му виграв з ними чемпіонат Англії. Також під його керівництвом команда перемогла у клубному чемпіонаті світу та здобула Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок ліги.
Зараз "Ліверпуль" бореться за чемпіонство АПЛ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе