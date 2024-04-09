"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу

Про це повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "Ліверпуль" та Рубен Аморім вже домовились, що фахівець очолить команду з наступного сезону. Португалець готовий підписати контракт до 2027 року.

Водночас "Ліверпуль" поки не домовився зі "Спортінгом", лісабонці не хочуть прощатись з Аморімом. Фахівцем також цікавиться "Баварія".

39-річний Аморім вважається одним з найперспективніших тренерів Європи. Зараз його "Спортінг" з відривом лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

Хто такий Юрген Клопп

56-річний Юрген Клопп очолює "Ліверпуль" з 2015 року. Німецький тренер анонсував, що йде з англійського топ-клубу після цього сезону.

У 2019 році німець привів ліверпульців до перемоги у Лізі чемпіонів, у 2020-му виграв з ними чемпіонат Англії. Також під його керівництвом команда перемогла у клубному чемпіонаті світу та здобула Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок ліги.

Зараз "Ліверпуль" бореться за чемпіонство АПЛ.