Луніна визнали найгіршим гравцем чемпіонатів Європи з 2012 року
Голкіпера Андрія Луніна визнали найгіршим футболістом матчу Румунія - Україна у 1-му турі Євро-2024
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на WhoScored.
Статистичний портал оцінив гру Андрія Луніна у матчі Румунія - Україна оцінкою 3,8. Український голкіпер пропустив 3 мʼячі при 5 ударах у площину воріт нашої збірної.
Пресслужба WhoScored наголошує, що оцінка Луніна - це найгірший показник футболістів на чемпіонатах Європи з 2012 року. Тоді у матчі Польщі проти Греції (1:1) воротаря поляків Войцех Щенсни нагородили оцінкою 3,59.
- 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3.
- В іншому матчі групи E Словаччина несподівано переграла Бельгію.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав поразку від Румунії на Євро-2024 несподіваною та закликав зосередитися на грі зі Словаччиною.
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