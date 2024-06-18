Луніна визнали найгіршим гравцем чемпіонатів Європи з 2012 року

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на WhoScored.

Статистичний портал оцінив гру Андрія Луніна у матчі Румунія - Україна оцінкою 3,8. Український голкіпер пропустив 3 мʼячі при 5 ударах у площину воріт нашої збірної.

Пресслужба WhoScored наголошує, що оцінка Луніна - це найгірший показник футболістів на чемпіонатах Європи з 2012 року. Тоді у матчі Польщі проти Греції (1:1) воротаря поляків Войцех Щенсни нагородили оцінкою 3,59.