"Манчестер Сіті" із хет-триком Фодена знищив "Астон Віллу" в АПЛ
У середу, 3 квітня, у 31-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переміг "Астон Віллу" завдяки хет-трику Філа Фодена
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Манчестер Сіті" на початку першого тайму вивів вперед Родрі. Незабаром Джон Дуран відновив рівновагу. Перед перервою команда Хосепа Гвардіоли повела у рахунку завдяки голу Філа Фодена. По перерві він забив ще двічі та приніс "Сіті" перемогу 4:1.
Вона дозволила манчестерцям набрати 67 пунктів не відпустити у відрив "Арсенал", який лідирує з 68 очкам. Також 67 балів має "Ліверпуль", який свій матч 31 туру зіграє 4 квітня вдома проти "Шеффілд Юнайтед".
"Астон Вілла" з 59 очками йде у Прем'єр-лізі четвертою.
Чемпіонат Англії
31-й тур
3 квітня
"Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 4:1
Голи: Родрі, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 - Дуран, 20
- 3 квітня український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Лутона", в якому лондонці взяли гору - 2:1.
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