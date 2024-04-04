"Манчестер Сіті" із хет-триком Фодена знищив "Астон Віллу" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Манчестер Сіті" на початку першого тайму вивів вперед Родрі. Незабаром Джон Дуран відновив рівновагу. Перед перервою команда Хосепа Гвардіоли повела у рахунку завдяки голу Філа Фодена. По перерві він забив ще двічі та приніс "Сіті" перемогу 4:1.

Вона дозволила манчестерцям набрати 67 пунктів не відпустити у відрив "Арсенал", який лідирує з 68 очкам. Також 67 балів має "Ліверпуль", який свій матч 31 туру зіграє 4 квітня вдома проти "Шеффілд Юнайтед".

"Астон Вілла" з 59 очками йде у Прем'єр-лізі четвертою.

Чемпіонат Англії

31-й тур

3 квітня

"Манчестер Сіті" - "Астон Вілла" 4:1

Голи: Родрі, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 - Дуран, 20