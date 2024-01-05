Мбаппе готовий заплатити десятки мільйонів євро, щоб покинути ПСЖ влітку, - ЗМІ

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Сума компенсації, якщо Кіліан Мбаппе покине ПСЖ у статусі вільного агента, не є фіксованою. Вона залежить від того, коли і як гравець покине паризький клуб.

Орієнтовно мова йде про 70-80 млн євро, але за інформацією джерела, також існують інші сценарії. Мова може йти навіть про суму у більше ніж 100 млн євро.

Кіліан Мбаппе нібито готовий виплатити компенсацію, якщо покине ПСЖ у статусі вільного агента вже влітку. Але якщо француз все ж таки вирішить залишиться у Парижі, то знову претендуватиме на бонус лояльності, частину з якого не отримав влітку минулого року.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. На рахунку Мбаппе 283 матчі, 234 голи та 100 результативних передач за паризьку команду.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.