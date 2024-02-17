Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca

Про це повідомляє журналіст Marca Рамон Альварес де Мон.

Теперішній контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ чинний до кінця сезону. Тому згідно з регламентом, француз вже може підписувати попередній контракт з іншим клубом.

За інформацією джерела, Мбаппе вже підписав попередній контракт з мадридським "Реалом". Фінансових умов він не розголошує.

"Це вже справа минулого. Назад дороги немає", - написав Альварес де Мон.

На рахунку французького форварда 31 матч, 30 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.