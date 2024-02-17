Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав попередній контракт з мадридським "Реалом"
Про це повідомляє журналіст Marca Рамон Альварес де Мон.
Теперішній контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ чинний до кінця сезону. Тому згідно з регламентом, француз вже може підписувати попередній контракт з іншим клубом.
За інформацією джерела, Мбаппе вже підписав попередній контракт з мадридським "Реалом". Фінансових умов він не розголошує.
"Це вже справа минулого. Назад дороги немає", - написав Альварес де Мон.
На рахунку французького форварда 31 матч, 30 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні.
Кіліан Мбаппе
З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.
25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.
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