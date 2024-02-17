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Головна Футбол Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca

Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca

17 лютого, 2024 субота
20:43
Футбол Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав попередній контракт з мадридським "Реалом"

Про це повідомляє журналіст Marca Рамон Альварес де Мон.

Теперішній контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ чинний до кінця сезону. Тому згідно з регламентом, француз вже може підписувати попередній контракт з іншим клубом.

За інформацією джерела, Мбаппе вже підписав попередній контракт з мадридським "Реалом". Фінансових умов він не розголошує.

"Це вже справа минулого. Назад дороги немає", - написав Альварес де Мон.

На рахунку французького форварда 31 матч, 30 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.

Теги:
Спорт
Реал
ПСЖ
Кіліан Мбаппе
Ла Ліга
Чемпіонат Франції Ліга 1
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