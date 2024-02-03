Мбаппе вирішив перейти в "Реал", - ЗМІ
Форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе вирішив приєднатись до мадридського "Реала"
Про це повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела, Кіліан Мбаппе вже прийняв рішення стати футболістом "Реала", але тримає його в секреті, чекаючи на відповідний час для оголошення.
Перед початком цього сезону Мбаппе був відсторонений від роботи з ПСЖ через нібито домовленість з "Реалом". Пізніше обмеження були скасовані.
Контракт Мбаппе з ПСЖ діє до кінця поточного сезону, тому він перейде в "Реал", як вільний агент. На рахунку французького форварда 28 матчів, 29 голів та 7 результативних передач.
Кіліан Мбаппе
З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.
25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.
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