Мбаппе вирішив перейти в "Реал", - ЗМІ

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, Кіліан Мбаппе вже прийняв рішення стати футболістом "Реала", але тримає його в секреті, чекаючи на відповідний час для оголошення.

Перед початком цього сезону Мбаппе був відсторонений від роботи з ПСЖ через нібито домовленість з "Реалом". Пізніше обмеження були скасовані.

Контракт Мбаппе з ПСЖ діє до кінця поточного сезону, тому він перейде в "Реал", як вільний агент. На рахунку французького форварда 28 матчів, 29 голів та 7 результативних передач.

Кіліан Мбаппе

З 2018 року форвард грає за ПСЖ. Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз, а також норвежець Ерлінг Холанд і англієць Джуд Беллінгем вважаються найдорожчими футболістами світу.

25-річний Кіліан Мбаппе зіграв за національну команду Франції 75 матчів, забив 46 голів та став чемпіоном світу у 2018 році.